Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Warenbetrug durch Fake-Shop - Polizei warnt vor betrügerischen Onlinehändlern

Sande

Ein Geschädigter aus Sande bestellte zwischen dem 27.10.2025 und dem 03.11.2025 bei einem Onlinehändler vier Paletten Braunkohlebriketts im Gesamtwert von 897 Euro. Um eine schnellere Lieferung zu erhalten, bezahlte er per Sofortüberweisung. Die bestellte Ware wurde bislang nicht geliefert, und der Händler ist seither nicht mehr erreichbar. Es wird wegen Warenbetrugs ermittelt.

Präventionshinweis der Polizei:

Immer wieder kommt es zu Betrugsfällen durch sogenannte Fake-Shops im Internet. Diese Seiten wirken auf den ersten Blick seriös, bieten häufig begehrte Waren zu auffällig günstigen Preisen an und verlangen Vorkasse per Überweisung. Die Polizei empfiehlt: - Prüfen Sie die Internetadresse und das Impressum sorgfältig. - Nutzen Sie im Zweifel sichere Zahlungsmethoden wie Rechnungskauf oder Zahlung über etablierte Anbieter. - Seien Sie misstrauisch bei ungewöhnlich günstigen Angeboten und fehlenden Kontaktmöglichkeiten. - Bei Verdacht auf Betrug informieren Sie sofort Ihre Bank und erstatten Anzeige bei der Polizei. - +++ Wir beraten Sie gerne: Unsere Ansprechpartner*innen +++ Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland kann wertvolle Verhaltenshinweise geben. Neben Katja Reents, die als Beauftragte für Kriminalprävention für den Bereich Wilhelmshaven zuständig ist und die sie unter der Rufnummer 04421 942-108 erreichen, stehen im Landkreis Anja Kienetz, Sachbearbeiterin Prävention beim Polizeikommissariat Jever, unter der Rufnummer 04461 7449-181 sowie Eugen Schnettler, Sachbearbeiter Prävention beim Polizeikommissariat Varel, unter der Rufnummer 04451 923-181 als weitere Ansprechpartner zur Verfügung.

Neben dem Präventionsbereich der Polizei steht ebenfalls der Verein zur Förderung kommunaler Prävention in Wilhelmshaven (VKP) unter der Telefonnummer 04421 7780942 für Beratungen zur Verfügung.

