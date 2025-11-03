Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizisten vollstrecken Haftbefehl in Lütten-Klein

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten am gestrigen Abend am Haltepunkt Lütten-Klein einen 26-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Dabei stellten sie fest, dass gegen die Person ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Rostock vorlag. Zuvor verurteile ihn das Amtsgericht Rostock aufgrund des Diebstahls geringwertiger Sachen.

Eine Familienangehörige des Mannes beglich die geforderte Geldstrafe von 836 Euro und entging so einer Freiheitsstrafe von 25 Tagen.

