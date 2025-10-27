Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Junge Graffititäter auf frischer Tat festgestellt
Rostock (ots)
Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock stellten nach einem Zeugenhinweis in der Nacht zu Sonntag drei junge Graffititäter im Stadtgebiet Rostock auf frischer Tat fest.
Der Zeuge, ebenfalls Beamter der Bundespolizei, der sich privat im Bereich des Haltepunktes Rostock- Kassebohm aufhielt, nahm den Geruch von frischer Sprühfarbe wahr. Er entdeckte die später festgestellten Heranwachsenden bei der Tatausführung und informierte die im Dienst befindlichen Polizisten. Durch gezielte Führung am Einsatzort, gelang es den Einsatzkräften, die drei jungen Männer im Bereich des Mühlendamms zu stellen. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen fanden sie zudem weitere Sprühdosen und stellten diese als Beweismittel sicher. Gemeinsam mit der Landespolizei ordneten sie den Personen weitere frische Graffiti u.a. an Bushaltestellen, Wänden und Stromkästen im unmittelbaren Bereich des Feststellortes zu. Nach Beurteilung des Gesamtschadens der besprühten Flächen, übernimmt die Polizeiinspektion Rostock zuständigkeitshalber die abschließenden Ermittlungen zur Sachbeschädigung.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1b
18057 Rostock
Silvana Bone-Winkel
Telefon: 0381 / 2083 - 1006
E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell