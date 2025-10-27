PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Junge Graffititäter auf frischer Tat festgestellt

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock stellten nach einem Zeugenhinweis in der Nacht zu Sonntag drei junge Graffititäter im Stadtgebiet Rostock auf frischer Tat fest.

Der Zeuge, ebenfalls Beamter der Bundespolizei, der sich privat im Bereich des Haltepunktes Rostock- Kassebohm aufhielt, nahm den Geruch von frischer Sprühfarbe wahr. Er entdeckte die später festgestellten Heranwachsenden bei der Tatausführung und informierte die im Dienst befindlichen Polizisten. Durch gezielte Führung am Einsatzort, gelang es den Einsatzkräften, die drei jungen Männer im Bereich des Mühlendamms zu stellen. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen fanden sie zudem weitere Sprühdosen und stellten diese als Beweismittel sicher. Gemeinsam mit der Landespolizei ordneten sie den Personen weitere frische Graffiti u.a. an Bushaltestellen, Wänden und Stromkästen im unmittelbaren Bereich des Feststellortes zu. Nach Beurteilung des Gesamtschadens der besprühten Flächen, übernimmt die Polizeiinspektion Rostock zuständigkeitshalber die abschließenden Ermittlungen zur Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1b
18057 Rostock
Silvana Bone-Winkel
Telefon: 0381 / 2083 - 1006
E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.


Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.


Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.

Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.


Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Rostock
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 10:46

    BPOL-HRO: Bundespolizei stoppt gesuchten Mann am Überseehafen

    Rostock (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten am Freitag einen 37-jährigen Mann am Überseehafen. Er reiste zuvor als Fahrer eines PKW mit der Fähre aus Schweden ein. Die Person besaß sowohl die bulgarische als auch die irakische Staatsangehörigkeit. Die Überprüfung der Personalien ergab u.a. eine Fahndungsnotierung der bulgarischen Behörden. Diese erkannten der Person die ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 10:40

    BPOL-HRO: Bundespolizei stellt mutmaßlichen Schleuser im Überseehafen Rostock

    Rostock (ots) - Im Rahmen einer Kontrolle im Überseehafen deckte die Bundespolizeiinspektion Rostock am vergangenen Wochenende eine Schleusung auf. Die Person, ein 20-jähriger afghanischer Staatsangehöriger, ist zuvor mit der Fähre aus Schweden eingereist. In seinem Fahrzeug kontrollierten die Einsatzkräfte vier weitere afghanische Staatsangehörige im Alter von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren