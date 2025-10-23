Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Machete am Rostocker Hauptbahnhof beschlagnahmt

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten gestern mehrere Personen am Hauptbahnhof in Rostock. Um 17:00 Uhr stellten sie hierbei einen 20-jährigen syrischen Staatsangehörigen fest. Der polizeibekannte Mann führte eine Machete mit einer Klingenlänge von 27 cm mit sich.

Die Beamten beschlagnahmten den gefährlichen Gegenstand und leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell