Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Graffitisprayer gefasst

Rostock (ots)

Aufgrund eines Bürgerhinweises in den gestrigen Abendstunden stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock einen Jugendlichen und einen Erwachsenen, die zuvor eine Mauer in der Nähe des Hauptbahnhofs Rostock mit Graffiti besprühten. Sie brachten einen Schriftzug in den Farben silber und schwarz in einer Größe von ca. zehn Quadratmetern an. Die Polizeibeamten stellten die 17- und 21-jährigen Männer in der Nähe des Ereignisortes. An der Kleidung und den Händen der beiden Tatverdächtigen befanden sich Farbanhaftungen. Zudem führten die Personen einen Rucksack mit mehreren Spraydosen mit sich. Bei der Durchsuchung des 21-jährigen Mannes fanden die Beamten eine betäubungsmittelähnliche Substanz. Die Bundespolizisten beschlagnahmten alle Beweismittel und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die weiteren Ermittlungen führt zuständigkeitshalber die Kriminalpolizei Rostock.

