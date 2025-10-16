Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität am Rostocker Hauptbahnhof

Die Bundespolizeiinspektion Rostock führte am gestrigen Abend gemeinsam mit Kräften der DB Sicherheit und dem Kommunalen Ordnungsdienst einen weiteren Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität am Hauptbahnhof in Rostock durch. Die Einsatzkräfte stellten bei den durchgeführten Kontrollen insgesamt 98 Identitäten fest und durchsuchten 76 Personen sowie deren mitgeführte Sachen.

Im Ergebnis der Kontrollen erstatteten sie mehrere Strafanzeigen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz in fünf Fällen, aufgrund des Mitführens von Messern und eines Schlagrings, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in zwei Fällen und des Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz in zwei Fällen. Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um mehrere deutsche und einen irakischen Staatsangehörigen.

Die Einsatzkräfte identifizierten zudem mehrere gesuchte Personen und vollstreckten einen Haftbefehl. Da die Person die geforderte Geldstrafe in Höhe von 750 Euro zahlte, entging sie somit einer Freiheitsstrafe.

Die Beamten beschlagnahmten alle gefährlichen Gegenstände sowie die Betäubungsmittel.

Insgesamt beteiligten sich 20 Einsatzkräfte am Einsatz. Knapp zwei Dutzend gleichlautende gemeinsame Schwerpunkteinsätze führte die Bundespolizeiinspektion Rostock mit ihren Ordnungspartnern in den vergangenen Monaten durch. Mit diesen Aktionstagen soll das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung an den Bahnhöfen und Haltepunkten der Region gestärkt und das Dunkelfeld des Mitführens verbotener Gegenstände erhellt werden.

