PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität am Rostocker Hauptbahnhof

Rostock (ots)

Die Bundespolizei führte am heutigen Tag gemeinsam mit Kräften der DB Sicherheit, einen weiteren Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität am Hauptbahnhof Rostock durch. Die Einsatzkräfte stellten bei den durchgeführten Kontrollen insgesamt 113 Identitäten fest und durchsuchten 75 Personen sowie deren mitgeführte Sachen.

Hierbei stellten die beteiligten Kräfte mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten fest:

   - 4 Verstöße gegen das Waffengesetz aufgrund des Mitführens von 
     Messern (Einhand- und Springmesser)
   - 3 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz
   - 1 Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz

Die Einsatzkräfte identifizierten mehrere gesuchte Personen, darunter einen vermissten Minderjährigen. Zudem vollstreckten sie einen Haftbefehl.

Die Beamten beschlagnahmten alle gefährlichen Gegenstände sowie die Betäubungsmittel. Die Bundespolizisten leiteten Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Betäubungsmittelgesetz und Arzneimittelgesetz ein. Bei allen Tatverdächtigen handelt sich um deutsche Staatsangehörige.

Insgesamt beteiligten sich 21 Einsatzkräfte.

Bereits in den vergangenen Wochen fanden gleichlautende gemeinsame Schwerpunkteinsätze durch die Bundespolizeiinspektion Rostock und ihren Ordnungspartnern statt. Mit diesen Aktionstagen soll das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung an den Bahnhöfen und Haltepunkten der Region gestärkt werden und das Dunkelfeld des Mitführens verbotener Gegenstände erhellt werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1b
18057 Rostock
Sascha Alexas
Telefon: 0381 / 2083 - 1003
E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Rostock
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 12:00

    BPOL-HRO: Unerlaubte Einreise endet in Abschiebehafteinrichtung

    Rostock (ots) - Im Rahmen einer Kontrolle im Überseehafen Rostock stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock gestern Nacht eine unerlaubte Einreise fest. Die Person, ein 23-jähriger Mann aus der Republik Zentralafrika, reiste zuvor als Insasse eines Flixbusses mit der Fähre aus Dänemark kommend ein. Er führte keine gültigen Grenzübertrittsdokumente mit sich und erfüllte somit nicht die rechtlichen ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 09:20

    BPOL-HRO: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

    Rostock (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten gestern Abend einen 46-jährigen polnischen Staatsangehörigen im Überseehafen. Dieser befand sich in der Ausreise nach Dänemark. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hof vorlag. Die Beamten verhafteten den Mann und lieferten ihn in die nächstgelegene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren