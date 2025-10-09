Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität am Rostocker Hauptbahnhof

Rostock (ots)

Die Bundespolizei führte am heutigen Tag gemeinsam mit Kräften der DB Sicherheit, einen weiteren Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität am Hauptbahnhof Rostock durch. Die Einsatzkräfte stellten bei den durchgeführten Kontrollen insgesamt 113 Identitäten fest und durchsuchten 75 Personen sowie deren mitgeführte Sachen.

Hierbei stellten die beteiligten Kräfte mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten fest:

- 4 Verstöße gegen das Waffengesetz aufgrund des Mitführens von Messern (Einhand- und Springmesser) - 3 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz - 1 Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz

Die Einsatzkräfte identifizierten mehrere gesuchte Personen, darunter einen vermissten Minderjährigen. Zudem vollstreckten sie einen Haftbefehl.

Die Beamten beschlagnahmten alle gefährlichen Gegenstände sowie die Betäubungsmittel. Die Bundespolizisten leiteten Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Betäubungsmittelgesetz und Arzneimittelgesetz ein. Bei allen Tatverdächtigen handelt sich um deutsche Staatsangehörige.

Insgesamt beteiligten sich 21 Einsatzkräfte.

Bereits in den vergangenen Wochen fanden gleichlautende gemeinsame Schwerpunkteinsätze durch die Bundespolizeiinspektion Rostock und ihren Ordnungspartnern statt. Mit diesen Aktionstagen soll das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung an den Bahnhöfen und Haltepunkten der Region gestärkt werden und das Dunkelfeld des Mitführens verbotener Gegenstände erhellt werden.

