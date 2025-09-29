Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten gestern Abend einen 46-jährigen polnischen Staatsangehörigen im Überseehafen. Dieser befand sich in der Ausreise nach Dänemark. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hof vorlag.

Die Beamten verhafteten den Mann und lieferten ihn in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt ein, da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2840 Euro nicht bezahlte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell