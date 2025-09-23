Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Heranwachsende mit Waffe im Zug festgestellt
Rostock (ots)
Am heutigen Morgen informierte die Notfallleitstelle der DB gegen 07: 10 Uhr die Bundespolizeiinspektion Rostock über zwei jugendliche Personen, die im Inneren eines Zuges aus Berlin kommend Graffiti an die Bordwände sprühen. Die im Regionalexpress befindliche Zugbegleiterin stellte die zwei Heranwachsenden gemeinsam mit einem weiteren reisenden Soldaten fest. Einer der Tatverdächtigen führte zudem eine griffbereite Waffe bei sich, die zunächst durch den Angehörigen der Bundeswehr in Verwahrung und nach Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof in Rostock an Mitarbeiter der DB Sicherheit übergeben wurde. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock nahmen die zwei Jungen in Gewahrsam und stellten die Waffe im Anschluss sicher. Es handelte sich hierbei um eine Softairpistole, die von einer "echten" Waffe augenscheinlich nicht zu unterscheiden war. Weiterhin fanden die Polizisten bei der Durchsuchung der Personen ein Brecheisen, einen Nothammer, ein nicht auf die Jugendlichen ausgestelltes Deutschlandticket der DB sowie zwei Sprühflaschen mit Farbanhaftungen. Der entstandene Sachschaden durch die Beschmierungen im Inneren des Regionalexpress wird derzeit ermittelt. Die Beamten leiteten unter anderem Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Betruges, Erschleichens von Leistungen und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.
