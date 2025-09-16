Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Passagier bewirft Bundespolizisten von einem Fährschiff
Rostock (ots)
Am Nachmittag des 15. September 2025 befanden sich Einsatzkräfte der Bundespolizei mit ihrem Boot auf der Ostsee in der Nähe eines Fährschiffes vor Warnemünde. Ein 56-jähriger deutscher Staatsangehöriger, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Oberdeck der Fähre aufhielt, bewarf die Polizisten gezielt mit Bierdosen. Eine vollständig gefüllte Dose traf das Einsatzboot, während eine zweite Dose die Besatzung verfehlte und im Wasser landete. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Nach Einfahrt des Fährschiffes in den Überseehafen stellten die Einsatzkräfte gemeinsam mit Beamten der Bundespolizeiinspektion Rostock den Mann. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Strafverfahren u.a. wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehrs und der gefährlichen Körperverletzung ein.
