PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei stellt unerlaubte Einreise und erhöhte Menge Bargeld fest

Rostock (ots)

Im Rahmen einer Kontrolle im Überseehafen Rostock stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock gestern Abend eine Person mit unzureichenden Dokumenten und einer erhöhten Menge Bargeld fest. Der Mann, ein 71-jähriger bosnischer Staatsangehöriger, reiste zuvor mit der Fähre aus Schweden ein.

Beim Grenzübertritt war er nicht im Besitz eines gültigen Aufenthaltstitels und erfüllte somit nicht die rechtlichen Voraussetzungen für die Einreise nach Deutschland. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten zudem Bargeld in Höhe von 42.100 Euro fest. Die Person legte die Herkunft des Geldes nicht glaubhaft dar.

In Abstimmung mit dem Hauptzollamt Stralsund ergaben sich Anhaltspunkte für Geldwäsche. In dem sogenannten Clearingverfahren stellten die Einsatzkräfte den Geldbetrag von 41.500 Euro bis zu Klärung der noch offenen Fragen durch den Zoll sicher.

Zudem leiteten die Beamten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der unerlaubten Einreise, des unerlaubten Aufenthalts und der Geldwäsche ein.

Die Bundespolizisten setzten dem Mann eine Ausreisefrist nach Schweden, welcher er heute nachkam.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1b
18057 Rostock
Sascha Alexas
Telefon: 0381 / 2083 - 1003
E-Mail: presse.hro@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Rostock
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 15:55

    BPOL-HRO: Bundespolizei beschlagnahmt Schlagring

    Rostock (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten gestern Abend um 22:15 Uhr einen 26-jährigen Deutschen am Haltepunkt Rostock-Lichtenhagen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Bundespolizisten ein Schlagring bei der Person fest. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die verbotene Waffe und leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ein. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 11:30

    BPOL-HRO: Überseehafen: Einreise endet in Auslieferungshaft

    Rostock (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten gestern einen 36-jährigen rumänischen Staatsangehörigen im Überseehafen. Dieser reiste zuvor mit der Fähre aus Schweden ein. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann ein europäischer Haftbefehl aus Belgien vorlag. Die belgischen Behörden suchten die Person aufgrund versuchten Mordes. Die Bundespolizisten nahmen den ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 09:38

    BPOL-HRO: Überseehafen: Haftbefehl bei Einreise festgestellt

    Rostock (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten vergangene Nacht einen 31-jährigen polnischen Staatsangehörigen im Überseehafen. Dieser reiste zuvor mit der Fähre aus Dänemark ein. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt suchte die Person ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren