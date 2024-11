Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Saar-Pfalz-Straße Järgersburg

Polizei Homburg (ots)

Am 15.11.2024 um 17:28 Uhr ereignete es sich in der Saar-Pfalz-Straße in Jägersburg - Höhe Metzgerei Rech, eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei befuhr ein weißer Ford mit KUS-Kreiskennzeichen die Saar-Pfalz-Straße von Homburg kommend in Fahrtrichtung Waldmohr und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen PKW der Marke Seat. Im Anschluss entfernte sich der 01 von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden an dem anderen PKW zu küm-mern. An dem Seat entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfallgeschehen oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der Rufnummer 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

