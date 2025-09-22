Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Mann bedroht Schülerin mit einer Schere in der S- Bahn
Rostock (ots)
Am heutigen Morgen informierte die Notfalleitstelle der DB die Bundespolizeiinspektion Rostock über eine männliche Person, die mit einer Schere bewaffnet in einer S-Bahn am Bahnhof Rostock Warnemünde eine Schülerin bedrohte. Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei fahndeten gemeinsam nach der gesuchten Person. Bundespolizisten stellten den 20- jährigen ukrainischen, bereits polizeikannten Mann kurz darauf am Haltepunkt Lichtenhagen, nahmen diesen fest und beschlagnahmten eine große mitgeführte Schere. Die geschädigte Schülerin trug keine Verletzungen davon und wird durch Kräfte der Bundes- und Landespolizei betreut. Durch den Einsatz verspätete sich eine S- Bahn um 20 Minuten. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren unter anderem wegen Bedrohung und Beleidigung gegen den Mann ein.
