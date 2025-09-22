PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Sachbeschädigung durch Graffiti - Täter gestellt

Rostock (ots)

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG stellte am Freitagnachmittag (19. September 2025) insgesamt drei tatverdächtige Graffitisprayer in der Abstellgruppe am Tanklager Rostock Überseehafen.

Im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung durch einen Bahnmitarbeiter sah dieser zwei sich im Gleisbereich aufhaltende betriebsfremde Personen sowie eine weitere Person, die gerade einen Beutel unter einem Güterwaggon versteckte. Des Weiteren nahm er beim Passieren des Güterwaggons frischen Farbgeruch wahr. Daraufhin hielt er die Personen an und verständigte die Bundespolizeiinspektion Rostock. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei der Durchsuchung der Personen sowie des aufgefundenen Beutels mehrere Beweismittel, wie Farbsprühdosen fest. An einem Güterwaggon befand sich ein frisch aufgebrachter, undefinierbarer Schriftzug. Die Bundespolizisten beschlagnahmten die Beweismittel und leiteten gegen den jugendlichen und die zwei heranwachsenden tatverdächtigen Personen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein.

