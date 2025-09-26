Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität auf dem Gebiet der Bahnanlagen in Rostock
Rostock (ots)
Die Bundespolizeiinspektion Rostock führte am gestrigen Tag gemeinsam mit Kräften der DB Sicherheit, der unteren Waffenbehörde und des Migrationsamtes Rostock einen weiteren Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität am Hauptbahnhof in Rostock sowie dem S- Bahn Haltepunkt in Lütten Klein durch. Die Einsatzkräfte stellten bei den durchgeführten Kontrollen insgesamt 78 Identitäten fest und durchsuchten 57 Personen und deren mitgeführte Sachen.
Hierbei stellten die beteiligten Kräfte unter anderem am Hauptbahnhof in Rostock eine männliche Person fest, die ein Einhandmesser zugriffsbereit mit sich führte und die Polizeibeamten während der Kontrollmaßnahme beleidigte. Bei einem weiteren jungen Mann fanden die Polizisten nicht nur ein Einhandmesser in seiner mitgeführten Bauchtasche, auch Parfüm Testflaschen und drei Armbanduhren, die er zuvor gemeinschaftlich mit einer weiteren Person aus Geschäften in der Rostocker Innenstadt entwendet hatte, stellten die Polizisten bei der Person sicher.
Am S- Bahn Haltepunkt in Lütten Klein entdeckten die eingesetzten Kräfte im Rahmen der Kontrollen ebenfalls mitgeführte Einhandmesser bei zwei Männern. Des Weiteren identifizierten die Einsatzkräfte mehrere Personen, die zur Fahndung ausgeschrieben waren.
Die Beamten stellten alle gefährlichen Gegenstände sowie das aufgefundene Diebesgut sicher. Die Polizisten leiteten Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Diebstahls und Beleidigung ein.
Bereits in den vergangenen Wochen fanden gleichlautende gemeinsame Schwerpunkteinsätze durch die Bundespolizeiinspektion Rostock und ihren Ordnungspartnern statt. Mit diesen Aktionstagen soll das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung an den Bahnhöfen und Haltepunkten der Region gestärkt werden und das Dunkelfeld des Mitführens verbotener Gegenstände erhellt werden.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1b
18057 Rostock
Silvana Bone-Winkel
Telefon: 0381 / 2083 - 1006
E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell