POL-HAM: Drei Autos bei Alleinunfall beschädigt

Hamm-Norden (ots) - Unbekannte sind am Freitag, 08. November, gegen 22:50 Uhr in eine Obergeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Münsterstraße eingedrungen. Der oder die Täter gelangten vermutlich über eine angrenzende Garage an ein Fenster im Obergeschoss und verschafften sich durch gewaltsames Aufhebeln des Fensters Zugang zu den Wohnräumen. Sämtliche ...

