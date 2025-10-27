Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Bundespolizei stoppt gesuchten Mann am Überseehafen
Rostock (ots)
Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten am Freitag einen 37-jährigen Mann am Überseehafen. Er reiste zuvor als Fahrer eines PKW mit der Fähre aus Schweden ein. Die Person besaß sowohl die bulgarische als auch die irakische Staatsangehörigkeit. Die Überprüfung der Personalien ergab u.a. eine Fahndungsnotierung der bulgarischen Behörden.
Diese erkannten der Person die bulgarische Staatsangehörigkeit ab. Der Mann verfügte als irakischer Staatsbürger zudem nicht über die erforderlichen Voraussetzungen, um nach Deutschland einzureisen. Zusätzlich besteht gegen ihn ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland.
Die Bundespolizeiinspektion Rostock leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein.
In Abstimmung mit den schwedischen Behörden konnten die Bundespolizisten zudem die Rückführung des irakischen Staatsangehörigen nach Schweden initiieren und unmittelbar vollziehen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1b
18057 Rostock
Sascha Alexas
Telefon: 0381 / 2083 - 1003
E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell