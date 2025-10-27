PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei stoppt gesuchten Mann am Überseehafen

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten am Freitag einen 37-jährigen Mann am Überseehafen. Er reiste zuvor als Fahrer eines PKW mit der Fähre aus Schweden ein. Die Person besaß sowohl die bulgarische als auch die irakische Staatsangehörigkeit. Die Überprüfung der Personalien ergab u.a. eine Fahndungsnotierung der bulgarischen Behörden.

Diese erkannten der Person die bulgarische Staatsangehörigkeit ab. Der Mann verfügte als irakischer Staatsbürger zudem nicht über die erforderlichen Voraussetzungen, um nach Deutschland einzureisen. Zusätzlich besteht gegen ihn ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland.

Die Bundespolizeiinspektion Rostock leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein.

In Abstimmung mit den schwedischen Behörden konnten die Bundespolizisten zudem die Rückführung des irakischen Staatsangehörigen nach Schweden initiieren und unmittelbar vollziehen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1b
18057 Rostock
Sascha Alexas
Telefon: 0381 / 2083 - 1003
E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.


Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.


Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.

Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.


Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Rostock
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 10:40

    BPOL-HRO: Bundespolizei stellt mutmaßlichen Schleuser im Überseehafen Rostock

    Rostock (ots) - Im Rahmen einer Kontrolle im Überseehafen deckte die Bundespolizeiinspektion Rostock am vergangenen Wochenende eine Schleusung auf. Die Person, ein 20-jähriger afghanischer Staatsangehöriger, ist zuvor mit der Fähre aus Schweden eingereist. In seinem Fahrzeug kontrollierten die Einsatzkräfte vier weitere afghanische Staatsangehörige im Alter von ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 11:18

    BPOL-HRO: Graffitisprayer gefasst

    Rostock (ots) - Aufgrund eines Bürgerhinweises in den gestrigen Abendstunden stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock einen Jugendlichen und einen Erwachsenen, die zuvor eine Mauer in der Nähe des Hauptbahnhofs Rostock mit Graffiti besprühten. Sie brachten einen Schriftzug in den Farben silber und schwarz in einer Größe von ca. zehn Quadratmetern an. Die Polizeibeamten stellten die 17- und 21-jährigen Männer in der Nähe des Ereignisortes. An der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren