Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verkehrskontrollen zur Erhöhung der Sichtbarkeit.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (11.11.2025) führte die Kreispolizeibehörde Lippe im Bereich der Detmolder Innenstadt Schwerpunktkontrollen zur Beleuchtung an Fahrrädern und E Scootern durch. Im Rahmen des Einsatzes überprüften Einsatzkräfte zahlreiche Verkehrsteilnehmende. Insgesamt wurden 27 Verwarnungsgelder, überwiegend wegen mangelhafter Beleuchtung, ausgesprochen. Zudem fertigten die Beamtinnen und Beamten drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen und sprachen elf mündliche Verwarnungen gegenüber unter 14 jährigen Schülerinnen und Schülern aus, die ohne Licht unterwegs waren. Sicherheit durch Sichtbarkeit: Ordnungsgemäße Beleuchtung und Reflektoren, helle Kleidung und reflektierende Materialien verringern das Risiko von Verkehrsunfällen deutlich.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell