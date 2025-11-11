Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Heidenoldendorf. Handtasche auf Gehweg entrissen - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Am Montagabend (10.11.2025) gegen 21 Uhr wurde einer 31-jährigen Detmolderin auf der Klingenbergstraße in Höhe der Firma Wortmann die Handtasche entrissen.

Zwei bislang unbekannte männliche Täter liefen von hinten an die Frau heran und rissen ihr die schwarze Ledertasche aus der Hand. Darin befanden sich Bargeld sowie persönliche Gegenstände. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Heidenoldendorfer Straße. Die Frau blieb unverletzt. Beide Täter sollen etwa 16 bis 17 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 m groß und dunkel gekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell