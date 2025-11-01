Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Sprengung eines Geldautomaten - Mehrere Tatverdächtige festgenommen (Folgemeldung)

Papenburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 01. November 2025, kam es in der Straße Deverweg in Papenburg zu einer Sprengung eines Geldautomaten. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen mehrere Täter gegen kurz vor drei Uhr in den Kassenraum einer Tankstelle ein, in dem sich der Automat befand (wir berichteten). Die Täter erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten in den frühen Morgenstunden zwei weitere fußläufige, mutmaßliche Täter im Alter von 18 Jahren durch Kräfte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Spittweg festgenommen werden. Darüber hinaus wurden zwei weitere mutmaßlich beteiligte Tatverdächtige im Alter von 19 und 25 Jahren in einem Fahrzeug festgestellt und festgenommen.

Friedo de Vries, Präsident der Polizeidirektion Osnabrück lobte die hervorragende Arbeit seiner Kolleginnen und Kollegen, unter Federführung der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim:

De Vries: "Auf einen Schlag sechs Festnahmen und ein sichergestelltes Fluchtfahrzeug sind ein Beleg für unsere hoch professionelle Arbeit im Kampf gegen Geldautomatensprenger. Ein toller Erfolg! Schnelles Eingreifen, überregionales, gemeinschaftliches Agieren und unermüdlicher Fahndungsdruck haben ihren Teil dazu beigetragenen. Mein Dank gilt allen beteiligten Einsatzkräften. Dieser erneute erfolgreiche Einsatz ist auch ein Zeichen an die kriminellen Gruppen: Wir sind da!"

Von Osnabrück bis Ostfriesland waren zahlreiche Kräfte im Einsatz. Auch die Bundespolizei, das Landeskriminalamt Niedersachen sowie die Zentrale Polizeidirektion Hannover waren vor Ort.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell