Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Lingen (ots)

Am Freitag, 31.10.2025, zwischen 18:20 Uhr und 22:45 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft über ein rückwärtiges Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Zum Niederfeld in Lingen. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Ob die Täter Beute machten, wird derzeit ermittelt.

Die Polizei Lingen bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0591 / 870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell