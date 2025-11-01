Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Lagerhalle

Meppen (ots)

Am Freitag gegen 21:10 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zutritt zu einem Grundstück in der Lanzstraße in Meppen. Anschließend begab sich der Täter zu einer Lagerhalle. Bislang ist kein Diebesgut bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Meppen bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.

