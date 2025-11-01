PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Meppen - Einbruch in Lagerhalle

Meppen (ots)

Am Freitag gegen 21:10 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zutritt zu einem Grundstück in der Lanzstraße in Meppen. Anschließend begab sich der Täter zu einer Lagerhalle. Bislang ist kein Diebesgut bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Meppen bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

