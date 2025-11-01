Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Aschendorf - VW beschädigt
Aschendorf (ots)
Am Mittwoch, den 29.10.2025, kam es zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Altenheims in der Hüntestraße in Aschendorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten VW Polo und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.
Die Polizei Papenburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04961 / 9260 zu melden.
