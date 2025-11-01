PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Neuenhaus - Scheibe beschädigt

Neuenhaus (ots)

Am Freitag, zwischen 05:30 Uhr und 13:15 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in der Hafenstraße in Neuenhaus die Windschutzscheibe eines Citroën Berlingo. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 / 9200-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

