POL-EL: Neuenhaus - Scheibe beschädigt

Papenburg (ots) - In der Nacht zum heutigen Samstag (01. November 2025) kam es in der Straße Deverweg in Papenburg zu einer Sprengung eines Geldautomaten. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten mehrere Täter gegen kurz vor drei Uhr den Kassenraum einer Tankstelle, in dem sich ein Geldautomat befand. Kurz darauf kam es zu einer Detonation, durch die der Automat ...

