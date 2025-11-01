Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Verteilerkasten beschädigt

Aschendorf (ots)

Zwischen Mittwoch, 29. Oktober 2025, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 30. Oktober 2025, 07:30 Uhr, kam es in der Bokeler Straße in Aschendorf zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte auf bislang ungeklärte Weise einen am Straßenrand befindlichen Glasfaser-Netzverteilerkasten. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Papenburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04961 / 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell