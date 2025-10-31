PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lingen - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B70 bei Lingen - drei weitere Personen verletzt

Lingen / B70 (ots)

Am Freitagnachmittag, dem 31. Oktober 2025, kam es auf der B70 zwischen Lingen-Darme und Lingen-Laxten zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mann tödlich und drei weitere Personen verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 63-jähriger Fahrer eines weißen Kia Stonic gegen 15.18 Uhr die B70 in Richtung Meppen, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem Mercedes GLC, in dem sich ein 49-jähriger Fahrer, eine 41-jährige Beifahrerin sowie ein dreijähriges Kind befanden.

Der 63-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Beifahrerin im Mercedes wurde schwer, der Fahrer und das Kind leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die B70 bis in die Abendstunden voll gesperrt werden. (aktuell bis 20 Uhr vorgesehen)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

