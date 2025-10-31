Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Bentheim (ots)

Zwischen Sonntagabend, 26. Oktober 2025, etwa 20:30 Uhr, und Donnerstag, 30. Oktober 2025, gegen 14:00 Uhr, kam es im Parkhaus der Kurklinik an der Straße "Am Bade" im Erdgeschoss zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Toyota RAV4 und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 / 776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell