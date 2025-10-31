PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Bentheim (ots)

Zwischen Sonntagabend, 26. Oktober 2025, etwa 20:30 Uhr, und Donnerstag, 30. Oktober 2025, gegen 14:00 Uhr, kam es im Parkhaus der Kurklinik an der Straße "Am Bade" im Erdgeschoss zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Toyota RAV4 und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 / 776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 07:30

    POL-EL: Haren - Fahrerflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

    Haren (ots) - Am 30. Oktober 2025 kam es zwischen 10:15 Uhr und 11:00 Uhr auf einem Parkplatz am Burggraben zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dabei beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Nissan Juke. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Haren bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 07:30

    POL-EL: Hoogstede - Reifen an geparktem Auto zerstochen - Polizei sucht Zeugen

    Hoogstede (ots) - Unbekannte haben in den vergangenen Wochen mehrfach einen in der Straße Roggenkamp abgestellten VW Passat beschädigt. Zwischen dem 16. Oktober, 14:00 Uhr, und dem 17. Oktober, 06:45 Uhr, sowie erneut zwischen dem 28. Oktober, 14:00 Uhr, und dem 29. Oktober, 06:45 Uhr, wurde jeweils ein Reifen des Fahrzeugs zerstochen. Die Polizei hat die ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 07:30

    POL-EL: Salzbergen - Bronzene Grableuchten von Friedhof entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Salzbergen (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen dem 24. Oktober, 15:00 Uhr, und dem 26. Oktober, 15:00 Uhr, auf einem Friedhof an der Straße Am Feldkamp zwei Bronzene Grableuchten gestohlen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. Die Polizei Salzbergen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren