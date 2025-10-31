Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Reifen an geparktem Auto zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Hoogstede (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Wochen mehrfach einen in der Straße Roggenkamp abgestellten VW Passat beschädigt. Zwischen dem 16. Oktober, 14:00 Uhr, und dem 17. Oktober, 06:45 Uhr, sowie erneut zwischen dem 28. Oktober, 14:00 Uhr, und dem 29. Oktober, 06:45 Uhr, wurde jeweils ein Reifen des Fahrzeugs zerstochen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Roggenkamp beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeistation Emlichheim unter der Rufnummer 05943 / 92000 entgegen.

