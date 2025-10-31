PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Polizeipräsident Friedo de Vries und Leiterin der Polizeiinspektion Emsland
Grafschaft Bentheim Nicola Simon verabschieden Kriminaldirektor Heinz Defayay in den Ruhestand

POL-EL: Polizeipräsident Friedo de Vries und Leiterin der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim Nicola Simon verabschieden Kriminaldirektor Heinz Defayay in den Ruhestand
  • Bild-Infos
  • Download

Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim (ots)

Nach vielen Jahren (45 Jahre und ein Monat) im Dienst der Polizei Niedersachsen wurde Kriminaldirektor Heinz Defayay, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim, am Donnerstagvormittag feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Die Feierstunde fand in den Räumlichkeiten der Feuerwehr Nordhorn statt, die kurzfristig und mit großem Engagement zur Verfügung gestellt wurden.

Polizeipräsident Friedo de Vries würdigte in seiner Ansprache den beeindruckenden Werdegang des erfahrenen Kriminalbeamten, der über Jahrzehnte hinweg an verschiedenen Dienstorten tätig war. Dabei schlug er einen sehr persönlichen Ton an: "Heinz Defayay hat mit seiner hohen fachlichen Kompetenz und seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Ermittler und Führungskraft ganz maßgeblich zu der erfolgreichen polizeilichen Arbeit für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der Region beigetragen. Wir verabschieden heute einen absoluten Profi."

Neben Polizeipräsident de Vries ergriff auch die Leiterin der PI Emsland / Grafschaft Bentheim Frau Simon das Wort und betonte die herausragende Führungsstärke und menschliche Art des scheidenden Kriminaldirektors. In seiner anschließenden Rede blickte Heinz Defayay selbst mit sichtlicher Rührung auf seine Dienstjahre zurück, in denen er zahlreiche Kolleginnen und Kollegen geprägt und unterstützt hat. Vor allem der Dank und Zusammenhalt an seine Familie stand dabei an erster Stelle.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde zugleich der designierte Nachfolger Martin Lammers herzlich in der Polizeifamilie der PI Emsland / Grafschaft Bentheim begrüßt. Die Anwesenden wünschten ihm für die neue Aufgabe viel Erfolg und stets eine glückliche Hand bei zukünftigen Entscheidungen.

Die Polizeiinspektion bedankt sich ausdrücklich bei der Feuerwehr Nordhorn für die spontane Bereitstellung der Räumlichkeiten und die freundliche Unterstützung, die den feierlichen Rahmen dieser besonderen Verabschiedung ermöglicht hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 15:36

    POL-EL: Dörpen - Sachbeschädigung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

    Dörpen (ots) - Am Montagabend (27. Oktober 2025) zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen auf dem Parkplatz der Schwimmhalle in der Schulstraße abgestellten Pkw. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Mazda CX-3. An dem Wagen wurden zahlreiche Löcher in der Spoilerlippe der Motorhaube festgestellt. Zudem entstanden ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 15:31

    POL-EL: Lingen - Versuchter Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

    Lingen (ots) - Am Dienstag (28. Oktober 2025) kam es in der Parkstraße in Lingen zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten bislang unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus in der Parkstraße einzudringen. Die Bewohner stellten gegen 12:30 Uhr Spuren an ihrer Haustür fest und verständigten daraufhin umgehend die Polizei. Nach ihren ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 15:12

    POL-EL: Bad Bentheim - Schwerer Verkehrsunfall - 50-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt

    Bad Bentheim (ots) - Bad Bentheim. Am Donnerstagmorgen (30. Oktober 2025) ist es auf der Hengeloer Straße im Bad Bentheimer Ortsteil Gildehaus zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen. Ein 50-jähriger Mann kam dabei ums Leben. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gegen 7:00 Uhr mit seinem VW Caravelle auf der Landesstraße 39 aus Richtung Gildehaus in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren