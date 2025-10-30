PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Bad Bentheim - Schwerer Verkehrsunfall - 50-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt

Bad Bentheim (ots)

Bad Bentheim. Am Donnerstagmorgen (30. Oktober 2025) ist es auf der Hengeloer Straße im Bad Bentheimer Ortsteil Gildehaus zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen. Ein 50-jähriger Mann kam dabei ums Leben.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gegen 7:00 Uhr mit seinem VW Caravelle auf der Landesstraße 39 aus Richtung Gildehaus in Richtung niederländische Grenze unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug durchfuhr den Grünstreifen, prallte frontal gegen einen Baum und kam dort zum Stillstand.

Zeugen hatten einen lauten Knall gehört und umgehend den Notruf gewählt. Für den 50-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät - er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Feuerwehr Bad Bentheim war im Einsatz, um den Verunglückten aus dem Fahrzeug zu bergen. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch Mitarbeiter des Bauhofs, ein Abschleppunternehmen sowie eine Fachfirma zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. Die Hengeloer Straße war während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

