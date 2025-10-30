Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in zuvor brandbeschädigtes Gebäude - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (27. auf den 28. Oktober 2025) sind bislang unbekannte Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Rütenbrocker Hauptstraße in Haren eingebrochen.

Das Gebäude war erst vor rund einer Woche von einem Brand* betroffen und bis zum 24. Oktober beschlagnahmt. Nach der Freigabe durch die Ermittlungsbehörden verschaffte sich die Täterschaft nun über den rückwärtigen Bereich Zutritt zu dem stark beschädigten Objekt.

Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht. Die Unbekannten entwendeten Tabakwaren sowie Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rütenbrocker Hauptstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932 / 72100 zu melden.

*https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6141402

