POL-EL: Lingen - Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Lingen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es in Lingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Gegen 16:10 Uhr befuhr eine 40-jährige Fahrerin eines Renault Mégane die Schüttorfer Straße in Richtung Bernhard-Lohmann-Straße. Auf Höhe eines Fußgängerüberwegs bremste sie ab, um einer Radfahrerin das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen.

Ein hinter ihr fahrender 21-jähriger Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

