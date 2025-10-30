Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Lingen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es in Lingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Gegen 16:10 Uhr befuhr eine 40-jährige Fahrerin eines Renault Mégane die Schüttorfer Straße in Richtung Bernhard-Lohmann-Straße. Auf Höhe eines Fußgängerüberwegs bremste sie ab, um einer Radfahrerin das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen.

Ein hinter ihr fahrender 21-jähriger Motorradfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell