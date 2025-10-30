Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Baum mutwillig beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in Lingen einen städtischen Baum mutwillig beschädigt.

Am 14. August 2025 bemerkten ein Mitarbeiter der Stadt Lingen sowie Vertreter einer Fachfirma bei einer Begehung der städtischen Grünflächen im Bereich Gauerbach im rückwärtigen Bereich des Rüskenweg, dass ein Baum offenbar gezielt angebohrt und angesägt worden war.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in die Bohrlöcher Flüssigkeiten eingefüllt, vermutlich mit dem Ziel, den Baum zu vergiften. Der entstandene Schaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Lingen bittet Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

