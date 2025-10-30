PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der A30

Salzbergen (ots)

Am Mittwochabend ist es auf der A30 in Fahrtrichtung Niederlande zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 18:05 Uhr erkannte der 51-jährige Fahrer eines Skoda Karoq das Stauende in Höhe Salzbergen zu spät. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich er in die Rettungsgasse aus und kollidierte dabei seitlich mit einem Lkw. In der Folge kam es zu weiteren Zusammenstößen mit einem Skoda Kodiaq und einem VW Golf.

Der 51-jährige Fahrer des Skoda Karoq sowie der 36-jährige Fahrer des VW Golf wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Golf-Fahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 20.15 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

