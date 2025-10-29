Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hoogstede (ots)

Am 29. Oktober gegen 6.24 Uhr fuhr die 54-jährige Fahrerin eines Toyota Yaris auf der Vechtetalstraße und beabsichtigte nach links auf den Haftenkamper Diek in Richtung Neuenhaus abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 35-jährigen Fahrers eines Toyota Avensis, welcher den Haftenkamper Diek in Richtung Wilsumer Straße befuhr. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die 54-Jährige und der 35-Jährige leicht verletzt wurden. Beide kamen nach medizinischer Versorgung vor Ort anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Straße bis etwa 8 Uhr teilweise voll gesperrt werden.

