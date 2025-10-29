PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Meppen - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Meppen (ots)

Am Dienstag (28. Oktober, 12:00 Uhr bis 22:06 Uhr) kam es am Schullendamm in Meppen, in Höhe der Hausnummer 61 (Fahrschule Kemper), zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine bislang unbekannte Person vermutlich mit einem Fahrrad oder E-Scooter den linksseitigen Fuß- und Radweg in Richtung Twist. Auf Höhe der Hausnummer 61 stieß die Person gegen den Pfahl der dortigen Lichtzeichenanlage. Dabei wurden der Taster der Ampel sowie ein angebrachter Wegweiser für Radfahrer beschädigt. Anschließend entfernte sich der oder die Verursachende, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur beteiligten Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

