Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Verkehrsunfall nach riskantem Überholmanöver
Polizei sucht Zeugen

Bad Bentheim (ots)

Am Montag, 27. Oktober, gegen 00:25 Uhr, kam es auf der B403 in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Fahrer eines schwarzen Mercedes GL 63 AMG war in Richtung Norden unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Pkw auf seiner Fahrspur entgegenkam. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte dieser zuvor ein anderes Fahrzeug überholt.

Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 48-Jährige nach rechts aus und prallte gegen die Schutzplanke. Sein Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der unbekannte Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Ochtrup fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des überholten Fahrzeugs sowie weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 / 776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeidienststelle.
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

