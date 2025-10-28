Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Hochwertige Fahrzeugteile von Firmengelände entwendet

Lähden (ots)

In der Zeit zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen haben bislang unbekannte Täter auf dem Gelände einer Spedition an der Lanzstraße in Lähden mehrere Neufahrzeuge beschädigt und Fahrzeugteile entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über den mit Stacheldraht gesicherten Zaun Zugang zu dem Gelände. Anschließend bauten sie an insgesamt 16 Mercedes-Fahrzeugen - darunter GLE Coupés und ein GLS 580 - unter anderem Lenkräder sowie mehrere Scheinwerfer-Paare aus.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 100.000 Euro und kann bislang noch nicht abschließend geklärt werden.

Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961 958700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell