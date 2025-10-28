PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Dachstuhlbrand eines unbewohnten Einfamilienhauses

Papenburg (ots)

Am Montagnachmittag, 27. Oktober, kam es gegen 16:15 Uhr in der Annenstraße in Papenburg zu einem Dachstuhlbrand eines unbewohnten Einfamilienhauses.

Ein Anwohner hatte dichten schwarzen Rauch aus dem Dachbereich des Hauses bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus dem Dachstuhl, wenig später wurden Flammen sichtbar und Dachpfannen lösten sich.

Die Feuerwehren Obenende und Untenende waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und brachten den Brand unter Kontrolle. Das Gebäude stand zum Zeitpunkt des Brandes leer, verletzt wurde niemand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist das Feuer im Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen und hat anschließend auf den Dachstuhl übergegriffen. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

