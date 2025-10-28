Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Verkehrsunfall auf der A31 sorgt für stundenlange Vollsperrung

Wietmarschen / A31 (ots)

Am Montagmorgen, 27. Oktober, kam es gegen 7:20 Uhr auf der A31 bei Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall, der eine stundenlange Vollsperrung der Autobahn in beide Fahrtrichtungen zur Folge hatte. Ein 26-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito war auf der Richtungsfahrbahn Norden unterwegs, als er bei Starkregen ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und prallte sowohl gegen die Mittel- als auch gegen die Außenschutzplanke.

Durch die Kollision wurden Fahrzeugteile über die Mittelleitplanke hinweg auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Zwei nachfolgende Fahrzeuge - ein Ford Transit (25 Jahre) und ein Audi A6 (22 Jahre) - überfuhren die Trümmerteile. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Die Autobahn war aufgrund der umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis etwa 17 Uhr voll gesperrt. Zudem sickerte eine größere Menge Betriebsstoffe in das Erdreich, weshalb der betroffene Bereich ausgekoffert werden musste.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell