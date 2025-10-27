PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Über 80 Fahrräder aus Lager entwendet

Salzbergen (ots)

Zwischen Samstagabend, 25. Oktober, 18:00 Uhr, und Montagmorgen, 27. Oktober, 9:15 Uhr, ist es in der Bahnhofstraße in Salzbergen zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls gekommen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst über das erste Obergeschoss Zutritt zu dem Gebäude und gelangten anschließend gewaltsam in das im Erdgeschoss befindliche Fahrradlager. Dort entwendeten sie nach derzeitigen Erkenntnissen rund 80 E-Bikes, etwa zehn Kinderfahrräder sowie einen Fahrradakku.

Die Täter transportierten das Diebesgut vermutlich über eine rückwärtige Tür ab und nutzten hierfür möglicherweise einen (Klein-)Lkw. Der entstandene Schaden wird auf etwa 244.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Spelle hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bahnhofstraße oder der näheren Umgebung beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

