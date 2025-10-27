PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Emsbüren - Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Emsbüren (ots)

Am Freitag, den 24. Oktober 2025, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Fast-Food-Filiale beziehungsweise Spielhalle an der Paxtonstraße in Emsbüren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf bisher ungeklärte Weise einen dort geparkten Alfa Romeo und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

