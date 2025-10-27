PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Eigentümer eines Fahrrads gesucht

Meppen (ots)

Meppen. Am 25. September stellte die Polizei ein schwarzes E-Bike der Marke "Himiway" sicher, das in einem Waldstück an der Straße Ordeniederung in Meppen aufgefunden wurde (siehe Foto). Die Polizei bittet die Eigentümerin oder den Eigentümer, sich unter der Telefonnummer 05931/949-0 bei der Polizei Meppen zu melden und einen entsprechenden Eigentumsnachweis bereitzuhalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

