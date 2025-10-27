Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Werlte - Pkw-Fahrer leicht verletzt
Werlte (ots)
Am Montagmorgen, gegen 06:40 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Mazda-Fahrer die Bockholter Straße in Fahrtrichtung Vrees. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell