Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Unfallflucht- Polizei sucht Zeugen

Spelle (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:50 Uhr, befuhr der Fahrer eines mutmaßlich schwarzen Porsche den Kreisverkehr aus Richtung Spelle kommend in Fahrtrichtung Rheine. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend setzte der Fahrer zurück und beschädigte dabei den Grundstückszaun eines dortingen Gesundheitszentrums. Danach verließ er die Unfallstelle, indem er die Nordumgehung in Richtung Rheiner Straße (B70) weiterfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

