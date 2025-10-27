PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Unfallflucht- Polizei sucht Zeugen

Spelle (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:50 Uhr, befuhr der Fahrer eines mutmaßlich schwarzen Porsche den Kreisverkehr aus Richtung Spelle kommend in Fahrtrichtung Rheine. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend setzte der Fahrer zurück und beschädigte dabei den Grundstückszaun eines dortingen Gesundheitszentrums. Danach verließ er die Unfallstelle, indem er die Nordumgehung in Richtung Rheiner Straße (B70) weiterfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 11:41

    POL-EL: Werlte - Pkw-Fahrer leicht verletzt

    Werlte (ots) - Am Montagmorgen, gegen 06:40 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Mazda-Fahrer die Bockholter Straße in Fahrtrichtung Vrees. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 08:13

    POL-EL: Schüttorf - Pkw-Scheibe mit Bierflasche eingeworfen - Zeugen gesucht

    Schüttorf (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (25. auf den 26. Oktober 2025) wurde in Schüttorf ein geparkter VW Polo beschädigt. Der Pkw stand vor einem Wohnhaus in der Straße Rüskau, als ein bislang unbekannter Täter zwischen 22:30 Uhr und 09:00 Uhr die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite zerstörte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde offenbar ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren