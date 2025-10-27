PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Eigentümer/in gesucht

Lingen (ots)

Die Polizei Lingen hat am 20. Oktober im Bereich der Kiesbergstraße ein Fahrrad sichergestellt. Es handelt sich dabei um schwarzes Rad der Marke "Kalkhoff" (siehe Foto). Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
  • 27.10.2025 – 12:16

    POL-EL: Emsbüren - Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

    Emsbüren (ots) - Am Freitag, den 24. Oktober 2025, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Fast-Food-Filiale beziehungsweise Spielhalle an der Paxtonstraße in Emsbüren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf bisher ungeklärte Weise einen dort geparkten Alfa Romeo und entfernte sich ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:10

    POL-EL: Spelle - Unfallflucht- Polizei sucht Zeugen

    Spelle (ots) - Am Sonntagabend gegen 18:50 Uhr, befuhr der Fahrer eines mutmaßlich schwarzen Porsche den Kreisverkehr aus Richtung Spelle kommend in Fahrtrichtung Rheine. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend setzte der Fahrer zurück und beschädigte dabei den Grundstückszaun eines dortingen Gesundheitszentrums. Danach verließ er die Unfallstelle, indem er die ...

    mehr
