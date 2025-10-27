POL-EL: Lingen - Eigentümer/in gesucht

Spelle (ots) - Am Sonntagabend gegen 18:50 Uhr, befuhr der Fahrer eines mutmaßlich schwarzen Porsche den Kreisverkehr aus Richtung Spelle kommend in Fahrtrichtung Rheine. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend setzte der Fahrer zurück und beschädigte dabei den Grundstückszaun eines dortingen Gesundheitszentrums. Danach verließ er die Unfallstelle, indem er die ...

mehr