Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Surwold - Eigentümer/in gesucht
Surwold (ots)
Die Polizei hat am 14. Oktober im Bereich der Börgerstraße zwei Fahrräd sichergestellt. Es handelt sich dabei um Fahrräder der Marken "Conway" und "Goldrad" (siehe Fotos). Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer. Hinweise nimmt die Polizei Esterwegen unter der Rufnummer 05955/9349721 entgegen.
