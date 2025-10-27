PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Surwold - Eigentümer/in gesucht

POL-EL: Surwold - Eigentümer/in gesucht
Surwold (ots)

Die Polizei hat am 14. Oktober im Bereich der Börgerstraße zwei Fahrräd sichergestellt. Es handelt sich dabei um Fahrräder der Marken "Conway" und "Goldrad" (siehe Fotos). Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer. Hinweise nimmt die Polizei Esterwegen unter der Rufnummer 05955/9349721 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren