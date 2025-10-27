POL-EL: Surwold - Eigentümer/in gesucht

Salzbergen (ots) - Zwischen Samstagabend, 25. Oktober, 18:00 Uhr, und Montagmorgen, 27. Oktober, 9:15 Uhr, ist es in der Bahnhofstraße in Salzbergen zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst über das erste Obergeschoss Zutritt zu dem Gebäude und gelangten anschließend gewaltsam in das im Erdgeschoss befindliche Fahrradlager. Dort entwendeten sie ...

