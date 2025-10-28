PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Berufsbildende Schulen

Meppen (ots)

Zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen kam es auf dem Gelände der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Meppen zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter beschädigten im Bereich zwischen den Gebäuden B1 und B2 eine Glastür. Dabei wurde die äußere Scheibe der Verglasung stark beschädigt. In das Gebäude gelangten die Täter jedoch nicht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 / 9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

