POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Diebstahl aus Rohbau gesucht

Neuenhaus (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 24 und 27 Oktober ca. 60qm Parkettboden und den dazugehörigen Kleber sowie zwei Spachtelmasseneimer aus einem Rohbau an der Straße Buitenborg.

Der dabei entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 3500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

