Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Koorektur

Weitefeld (ots)

Ein 27-jähriger befuhr mit seinem PKW, am heutigen Morgen, gegen 06.30 Uhr, die Mittelstraße in Weitefeld von Friedewald kommend in Fahrtrichtung Elkenroth. Ein 24-jähriger befuhr ebenso mit seinem Transporter die Mittelstraße in der Gegenrichtung. Als sich beide Fahrzeuge auf der Höhe der Hausnummer 61 entgegenkommen, verlor der Pkw-Fahrer im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Beide Fahrer wurden einem Krankenhaus zugeführt, dürften jedoch nur leichtverletzt sein. Die Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit. Für die Bergungsmaßnahmen musste die Landesstr. ca. 1 Stunde gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741-926 145
PHK Gerhardus

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

